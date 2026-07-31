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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يواصل مكانته العالمية.. محمد صلاح بين أمهر مراوغي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

واصل النجم المصري محمد صلاح ترسيخ مكانته كواحد من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة، بعدما جاء في المركز الرابع ضمن قائمة أكثر اللاعبين نجاحًا في تنفيذ المراوغات خلال آخر عشرة مواسم، وفقًا لإحصائية حديثة استندت إلى أرقام أداء اللاعبين في البطولة.

ويعكس هذا الترتيب المستوى الفني المميز الذي حافظ عليه قائد منتخب مصر منذ انضمامه إلى الدوري الإنجليزي، حيث نجح في تقديم مستويات ثابتة جعلته ضمن نخبة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الجانب الهجومي، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص أو المراوغات الناجحة.

وخلال الفترة التي شملتها الإحصائية، تمكن محمد صلاح من تنفيذ 455 مراوغة ناجحة في 315 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المركز الرابع في القائمة، متقدمًا على عدد من أبرز نجوم البطولة الذين اشتهروا بمهاراتهم الفردية وقدرتهم على تجاوز المدافعين.

وجاء الإسباني أداما تراوري في صدارة القائمة بعدما نجح في تنفيذ 747 مراوغة ناجحة خلال 261 مباراة، بينما احتل الإيفواري ويلفريد زاها المركز الثاني برصيد 725 مراوغة في 226 مباراة، وجاء الإنجليزي رحيم سترلينج ثالثًا بعدما سجل 494 مراوغة ناجحة خلال 270 مباراة.

أما محمد صلاح، فقد حل رابعًا برصيد 455 مراوغة، ليؤكد استمراره ضمن أفضل لاعبي البطولة من حيث المهارة والقدرة على المراوغة، متفوقًا على عدد من الأسماء اللامعة التي تركت بصمة كبيرة في الدوري الإنجليزي.

وجاء البلجيكي إيدين هازارد في المركز الخامس برصيد 446 مراوغة، تلاه الفرنسي آلان سانت ماكسيمان بـ428 مراوغة، ثم الإنجليزي ماركوس راشفورد بـ414 مراوغة، وجوردان أيو بـ410 مراوغات، وميخائيل أنطونيو بـ409 مراوغات، بينما أكمل الكوري الجنوبي هيونج مين سون قائمة العشرة الأوائل برصيد 406 مراوغات.

ويؤكد وجود محمد صلاح ضمن هذه القائمة المميزة استمرار تأثيره الكبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقدرته على المنافسة مع أبرز نجوم العالم، بفضل مهاراته الفردية وسرعته الكبيرة وثبات مستواه على مدار المواسم الماضية


 

محمد صلاح اخبار الرياضة ليفربول منتخب مصر

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