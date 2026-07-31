تفاصيل عرض نورشيلاند لضم شوبير.. وموقفه من التجديد مع الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي كان يحظى باهتمام من نادي نورشيلاند الدنماركي، مشيرًا إلى أن العرض الرسمي لم يصل للنادي، والعرض كان للمحيطين بالحارس فقط.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة مودرن MTI الفضائية : ربما يكون العرض قد وصل لوالد الحارس أو الشركة المسئولة عن تسويقه، لكن النادي الأهلي لم يتم مخاطبته من نادي نورشيلاند الدنماركي.

وأضاف: الأهلي علم بأن نورشيلاند يريد دفع 500 ألف دولار فقط، وتم رفض الأمر على الفور، وإبلاغ النادي الدنماركي بعدم إرسال أي عروض بهذه القيمة.

وأشار إلى أن مصطفى شوبير من أبناء الأهلي ووالده أحد نجوم القلعة الحمراء، وسوف يتم عقد جلسة مع الحارس خلال الـ72 ساعة المقبلة من أجل تجديد عقده.