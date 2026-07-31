خريطة مهام إدارة الكرة بالأهلي قبل السفر لمعسكر الخارجي

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن أبرز الملفات التي تعمل إدارة الكرة بالنادي الأهلي على الانتهاء منها قبل سفر الفريق إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح الكومي خلال برنامجه "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإدارة تضع على رأس أولوياتها حسم ملف الراحلين، وفي مقدمتهم السلوفيني نيتس جراديشار والمغربي رضا سليم، إلى جانب إنهاء إجراءات انتقال التونسي محمد علي بن رمضان، على أن يتم عمل تسوية مالية مع كل من أشرف داري ومحمد الضاوي كريستو وفك الارتباط بشكل نهائي مع الثنائي، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق وفقًا لرؤية المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وأضاف أن الأهلي يسعى أيضًا لتأمين مستقبل الفريق من خلال تمديد عقود عدد من اللاعبين الناشئين، مع التمسك باستمرار الثلاثي مصطفى شوبير وإمام عاشور ومروان عطية، باعتبارهم من الركائز الأساسية في مشروع الفريق خلال المرحلة المقبلة.