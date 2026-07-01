البنك الأهلي يفوز بثلاثية وديا على دبا الفجيرة الإماراتي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فوزاً ودياً على فريق دبا الفجيرة الإماراتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد.

وسجل أهداف البنك الأهلي كل من أحمد أمين أوفا، وياو أنور، وسيد نيمار، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدير الفني الكابتن أيمن الرمادي استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض البنك الأهلي مباراة ودية جديدة أمام فريق طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن سلسلة المباريات الودية التي يواصل خلالها الفريق استعداداته للموسم الجديد.