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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بجمصة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، إثر انقلاب دراجة نارية أمام المسجد الكبير بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية.
وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا  يفيد بوقوع الحادث،

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم  تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.


وأسفر الحادث عن إصابة محمود محمد لطفي (30 عامًا) بسحجة في الذراع الأيسر، والطفل سليم طارق السيد (عامان) باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وأمنية محمد لطفي (25 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي  لتلقى العلاج وتحرر محضرا بالواقعة .
 

الدقهليه محافظه جمصه ضباط

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