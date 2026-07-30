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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. اعتماد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز الدقهلية، شملت 100 قرية بمراكز، المنصورة والجمالية وأجا وميت غمر وبني عبيد وتمي الأمديد ودكرنس، كما شملت عزبتين بمركز المنزلة، كما هو موضح بالبيان المرفق بالخبر.

وأكد محافظ الدقهلية الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية تباعا على مستوى مراكز المحافظة، حرصا على مصالح المواطنين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعم وزارة التنمية المحلية، وفي إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه يبذل كل الجهود لإنهاء جميع تحديثات الأحوزة العمرانية بالقرى والعزب، في أسرع وقت ممكن، وأكد أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، وتلبي احتياجات ومطالب المواطنين، التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالأحوزة العمرانية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 119لسنة 2008.

وأوضح  أنه اعتباراً من يوم الأحد القادم ستكون تلك التحديثات متاحة للمواطنين بالمراكز المذكورة، وسيتم تسليم تلك التحديثات للحيز العمراني الجديد اليوم وغدا للوحدات المحلية للمراكز، لتتولى بدورها الإعلان عنها للمواطنين.

و قالت المهندسة مها صبري مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فإن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة تحديثات الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة في أسرع وقت بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكافة الجهات المختصة، للانتهاء من الأحوزة في مختلف المناطق تباعا.

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