محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه متمنيا له التوفيق والسداد

زار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مقر مديرية أمن الدقهلية، لتهنئة اللواء خالد محمدي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن الجديد، بمناسبة توليه مهام عمله، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الأمنية لخدمة الوطن

والمواطنين.

و أعرب المحافظ عن ثقته الكاملة في قدرة اللواء "محمدي" على مواصلة مسيرة العطاء الأمني، مشيدًا بسجله المشرف وخبراته الميدانية، وقال: "نرحب باللواء خالد محمدي في محافظة الدقهلية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق لتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز منظومة العمل المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بما يخدم المواطن".

كما وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن السابق، مؤكدا أنه كان مثالًا للانضباط والحسم، وأن بصماته واضحة في ترسيخ دعائم الأمن بالمحافظة، ومثمنا جهوده المخلصة خلال فترة عمله.

وأعرب “محمدي” عن شكره وتقديره الى المحافظ على هذه الزيارة ، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأمن والسلامة لأهالي الدقهلية، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الصف في خدمة الوطن والمواطن.