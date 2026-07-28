إصابة فتاة إثر سقوطها من قطار بمزلقان في الدقهلية

أصيبت فتاة إثر سقوطها من أحد القطارات أثناء مروره بالقرب من مزلقان عامر أبو قاسم بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط فتاة من قطار، بمزلقان عامر أبو قاسم، وانتقل ضباط المباحث وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة عواطف وحيد زكي محمد (22 عامًا)، والمقيمة بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالوجه بطول نحو 5 سنتيمترات.

تم نقل المصابة إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.