قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب مشيدا بإنجازات الأهلي: الخطة التسويقية للاستاد نموذج للعمل الاحترافي
إلزام بيومي فؤاد بدفع مؤخر صداق وعدة ومتعه في الدعوى المقامة ضده من طليقته
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
الرئيس السيسي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة الحرائق
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية
طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب
البياع: منصة دعم المصنعين توفر دراسات جدوى بالذكاء الاصطناعي
الصناعة: تعديل قانون المجمعة العشرية لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحفيز الاستثمار
التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يصل لـ21 سنة وبتكلفة 5% من قيمة الأرض سنويا
وزير حرب الاحتلال يأمر بتوسيع العدوان على الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة فتاة إثر سقوطها من قطار بمزلقان في الدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
همت الحسينى

أصيبت فتاة إثر سقوطها من أحد القطارات أثناء مروره بالقرب من مزلقان عامر أبو قاسم بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.


تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا  من شرطة النجدة يفيد بسقوط فتاة من قطار، بمزلقان عامر أبو قاسم، وانتقل ضباط المباحث وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة عواطف وحيد زكي محمد (22 عامًا)، والمقيمة بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالوجه بطول نحو 5 سنتيمترات.

تم نقل المصابة إلى مستشفى بلقاس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

الدقهلية بلقاس قطار مزلقان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس وآباء الكنيسة

البابا تواضروس يدشن كنيسة الـ 49 شهيدا شيوخ شيهيت بدير الأنبا مقار | صور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض توجه بتعريف المستثمرين بإجراءات استخدام النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح وحدة ترميم المقتنيات الكنسية بدير الأنبا مقار

بالصور

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد