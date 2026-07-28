القبض على صاحب محل وعامل تشاجرا مع بعضهما

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر داخل أحد المحال التجارية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 25 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مالك محل "مصاب بكدمة بالوجه" – مقيم بالجيزة)، وطرف ثان: (عاطل "مصاب بكسر بالذراع" – مقيم بدائرة القسم) ، لخلافات بينهما حول البيع والشراء قاما على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب ، وإحداث الإصابات المشار إليها.

وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.