خلال فعاليات AFI Week.. توقيع مذكرات تفاهم بين «الإيكاو» وعدد من الدول الأفريقية

شهدت جلسات مؤتمر النسخة الـ 11 من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندى للطيران، توقيع مذكرات التفاهم بين منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وعدد من الدول الأفريقية، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من قادة الطيران المدني، ورؤساء المنظمات الأفريقية والجهات المعنية بصناعة النقل الجوي.

جاء في إطار فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران (AFI Aviation Week 2026)، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالقاهرة،

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون بين منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأفريقية، بما يدعم تطوير منظومة الطيران المدني، ورفع القدرات المؤسسية والفنية، ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع، وفقًا للمعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية قطاع الطيران المدني لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع مذكرات التفاهم وإطلاق المبادرات المشتركة خلال فعاليات المؤتمر يجسد الدور المحوري لأسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران باعتباره منصة دولية لتعزيز الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوي، بما يسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ودفع جهود تطوير قطاع الطيران المدني بالقارة الأفريقية.

وأضاف وزير الطيران المدني أن استمرار التعاون والتنسيق بين منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء يمثل ركيزة أساسية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويرفع كفاءة منظومة الطيران المدني، ويعزز الربط الجوي بين دول القارة الأفريقية