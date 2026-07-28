قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينجح المسار التفاوضي في إنهاء حرب إيران؟
أرسل لوالدتي فيديوهاتي معه .. ننشر شهادة ضحية سائق بولاق
إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق كفر الشيخ - المحلة | صور
خالد الجندي: الخوف من الموت يُحسم بـ 10 أسئلة.. وإجابتك عنها تنهي القضية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. مدبولي يوجه بسرعة إعداد قرار زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والباحثين
ترامب: الوقت مناسب أمام إيران لعقد صفقة.. ونفرض حصار بحريا قويا عليها
مفتي الجمهورية: التشكيك في الهوية وحرب المفاهيم المغلوطة أخطر ما يواجه الأسرة
حذر في الجزيرة.. بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة مدافع منتخب مصر
مصدر بالزمالك: حل أزمة معسكر إعداد الفريق خلال الساعات المقبلة
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
3 مؤشرات تعجل بنهاية مشوار إمام عاشور مع الأهلي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال فعاليات AFI Week.. توقيع مذكرات تفاهم بين «الإيكاو» وعدد من الدول الأفريقية

أسبوع أفريقيا للطيران
أسبوع أفريقيا للطيران
نورهان خفاجي

شهدت جلسات مؤتمر النسخة الـ 11 من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندى للطيران، توقيع مذكرات التفاهم بين منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) وعدد من الدول الأفريقية، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من قادة الطيران المدني، ورؤساء المنظمات الأفريقية والجهات المعنية بصناعة النقل الجوي.

جاء في إطار فعاليات النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران (AFI Aviation Week 2026)، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالقاهرة، 

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون بين منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأفريقية، بما يدعم تطوير منظومة الطيران المدني، ورفع القدرات المؤسسية والفنية، ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع، وفقًا للمعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز جاهزية قطاع الطيران المدني لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن توقيع مذكرات التفاهم وإطلاق المبادرات المشتركة خلال فعاليات المؤتمر يجسد الدور المحوري لأسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران باعتباره منصة دولية لتعزيز الشراكات وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوي، بما يسهم في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ودفع جهود تطوير قطاع الطيران المدني بالقارة الأفريقية.

وأضاف وزير الطيران المدني أن استمرار التعاون والتنسيق بين منظمة الطيران المدني الدولي والدول الأعضاء يمثل ركيزة أساسية لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويرفع كفاءة منظومة الطيران المدني، ويعزز الربط الجوي بين دول القارة الأفريقية

منظمة الطيران المدني الدولي ايكاو مؤتمر اسبوع أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتفقد مبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية غير المستغل ويوجه بسرعة رفع كفاءته ودخوله الخدمة

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة مركز بورسعيد للأشعة المقطعية ودخوله الخدمة

الشرقية

قصر ثقافة الزقازيق يشهد الملتقى الفكري "جهود مناطق الوعظ في المشاركة المجتمعية"

توجيهات بتسريع وتيرة العمل بالمراكز التكنولوجية وسرعة الانتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بملفات تقنين أراضي الدولة

بالصور

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد