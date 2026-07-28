قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب مشيدا بإنجازات الأهلي: الخطة التسويقية للاستاد نموذج للعمل الاحترافي
إلزام بيومي فؤاد بدفع مؤخر صداق وعدة ومتعه في الدعوى المقامة ضده من طليقته
عنصر جديد.. وصول مساعد عموتة المغربي فى جهاز الأهلي
الرئيس السيسي لنظيره التونسي: مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم لمواجهة الحرائق
مصري ومغربي وجزائري.. الأهلي بـ ثلاثية هجومية ضاربة في الموسم الجديد
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ونظيره التونسي يؤكدان على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية السعودية والأردن يؤكدان على حرية الملاحة البحرية
طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب
البياع: منصة دعم المصنعين توفر دراسات جدوى بالذكاء الاصطناعي
الصناعة: تعديل قانون المجمعة العشرية لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحفيز الاستثمار
التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يصل لـ21 سنة وبتكلفة 5% من قيمة الأرض سنويا
وزير حرب الاحتلال يأمر بتوسيع العدوان على الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طوارئ في التعليم استعداداً لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإعلانها للطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا حالة طوارئ ، استعدادا لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 

حيث ينتظر الجميع لحظة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الساعات القليلة القادمة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تمهيداً لإعلان ظهورها رسميا إلكترونيا للطلاب.

وبمجرد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 من وزير التعليم ، يتولى مسئولو التطوير التكنولوجي بالوزارة ، رفع نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، لإتاحة خدمة الإستعلام عنها للطلاب بجميع محافظات مصر .

كما ترسل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسخة من إحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2026 لوزارة التعليم العالي ، لبدء إجراءات تنسيق الجامعات المرحلة الأولى

 نتيجة الثانوية العامة 2026

علم موقع صدى البلد أن نتيجة الثانوية العامة 2026 جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم ، وينتظر الجميع من الوزير تحديد موعد الاعتماد حسب جدول مواعيده 

مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2026

وحتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نيتها لعقد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2026 

وتشير توقعات مصادرنا إلى عدم عقد مؤتمر الثانوية العامة 2026 بحضور الصحفيين ،  حيث سيكتفي الوزير بإصدار بيان رسمي بتفاصيل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وإحصائياتها وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026

وانتهت كنترولات الثانوية العامة 2026 من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 ، استعدادا لإعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات والتفاصيل المتاحة عن أوائل الثانوية العامة 2026 :

  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تضم أكثر من 30 طالب
  • أوائل الثانوية العامة 2026 بها طلاب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي ودمج ومكفوفين ومتفوقين
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وصورهم ومجاميعهم سوف تعلن في بيان رسمي بعد الاعتماد مباشرةً
  • أوائل الثانوية العامة 2026 من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين
  • قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 يتم إعدادها من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة
  • تم إختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسه
  • تم استبعاد طلاب المنازل و الخدمات والطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي من قائمة أوائل الثانوية العامة 2026
  • حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2026 وكل المتداول “أخبار مزيفة”

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ادخل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس على صدى البلد ، وسجل البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدون أي اخطاء ، لضمان الحصول على النتيجة “قبل أي حد” فور ظهورها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد يمكن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس وآباء الكنيسة

البابا تواضروس يدشن كنيسة الـ 49 شهيدا شيوخ شيهيت بدير الأنبا مقار | صور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض توجه بتعريف المستثمرين بإجراءات استخدام النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس يفتتح وحدة ترميم المقتنيات الكنسية بدير الأنبا مقار

بالصور

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

كارثة على صحتك.. أضرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة

أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..
أضرار استخدام زيت القلى أكثر من مرة ..

فوائد التين الشوكى للرجال

فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال
فوائد التين الشوكى للرجال

فيديو

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد