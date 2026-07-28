البياع: منصة دعم المصنعين توفر دراسات جدوى بالذكاء الاصطناعي

قال أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن منصة دعم المصنعين تمثل منظومة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات للقطاع الصناعي، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات الجدوى، وتوفير الدعم للمشروعات الصناعية منذ مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى الأسواق.

وأضاف البياع، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين اليوم الثلاثاء ، أن المنصة تستهدف خدمة جميع فئات القطاع الصناعي، بما يشمل المصانع القائمة، والمشروعات الصناعية الجديدة، إلى جانب المصانع المتعثرة، من خلال تقديم حلول متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح أن المنصة تعتمد على تحليل البيانات التي يقوم المصنع بإدخالها، ثم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم دراسات جدوى ومقترحات تتناسب مع طبيعة كل مشروع، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

وأشار إلى أن المنصة تتيح أيضًا للمصنعين طلب الخامات من الموردين المحليين عبر نظام رقمي موحد، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية وتسهيل عمليات التوريد.

وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المنصة توفر نافذة لعرض المنتجات الصناعية المصرية والترويج لها، بما يتيح للمصنعين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح فرص تصديرية جديدة.

وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أوضح البياع أن المنصة توفر مسارًا رقميًا متكاملًا لتشخيص أسباب التعثر، وتحديد احتياجات كل مصنع، مع تقديم برامج للدعم الفني والمالي، بما يساعد على إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية وتعزيز استدامة النشاط الصناعي.

وأشار إلى أن منظومة دعم المصنعين تأتي في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي، وتوحيد الخدمات الصناعية في منصة واحدة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ودعم نمو القطاع الصناعي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.



