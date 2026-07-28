مانشيني مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا.. «تقارير»

اقترب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من العودة إلى قيادة المنتخب الإيطالي، بعدما توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لتولي منصب المدير الفني خلال المرحلة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي يقضي بتوقيع مانشيني عقدًا يمتد لأربع سنوات، ليستمر مع "الآتزوري" حتى نهائيات كأس العالم 2030، مقابل راتب سنوي يبلغ 2.5 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الإيطالي كان قد وضع آندريا بيرلو على رأس قائمة المرشحين لتدريب المنتخب، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب ارتباطه بشركات مراهنات روسية، ليتجه بعدها إلى إعادة مانشيني.

ويملك مانشيني سجلًا مميزًا مع منتخب إيطاليا، بعدما قاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، إثر الفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية، ليصبح المرشح الأبرز لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.