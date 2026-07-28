خسارة 600 جنيه دفعة واحدة .. الذهب يواصل التراجع في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في مصر، ليسجل الجنيه الذهب نحو 46,920 جنيهًا، مقارنة بنحو 47,520 جنيهًا أمس الاثنين، ليفقد بذلك نحو 600 جنيه خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار مختلف أعيرة الذهب اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5,870 جنيه، بينما سجلت الأوقية نحو 208,673 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 6,709 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 6,150 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 5,870 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 5,031 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 3,913 جنيه للجرام.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلت أوقية الذهب عيار 24 اليوم نحو 208,673 جنيه، بما يعادل نحو 4,040 دولارًا.

كما سجلت أوقية الذهب عيار 21 نحو 182,589 جنيهًا، بما يعادل نحو 3,535 دولارًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 28 يوليو نحو 46,920 جنيهًا، مقارنة بـ47,520 جنيهًا أمس، ليسجل انخفاضًا قدره 600 جنيه، ويواصل بذلك تراجعه بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر.