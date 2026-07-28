دونجا يشارك جمهوره استمتاعه بالعطلة الصيفية

شارك نبيل عماد دونجا، لاعب وسط النجمة السعودي جمهوره صورا جديدة من عطلته الصيفية وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر دونجا وهو يستمتع بالأجواء الصيفية على متن يخت، ما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

ويحيط الغموض بمستقبل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط النجمة السعودي، بعدما غاب عن معسكر الفريق المقام حاليًا في مصر استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عددًا من المحترفين الأجانب لم ينضموا إلى معسكر الفريق، من بينهم دونجا، في ظل عدم حسم موقفه النهائي مع النادي حتى الآن، ما فتح باب التكهنات بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان دونجا قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، قبل أن يودع "الفراعنة" منافسات البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وانضم لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عامًا إلى صفوف النجمة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك، في صفقة بلغت قيمتها نحو مليون دولار.

وخاض دونجا 12 مباراة بقميص النجمة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف، وفقًا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، بينما يترقب النادي حسم موقفه قبل انطلاق الموسم الجديد.