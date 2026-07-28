بسيلفي كلاسيكي وابتسامة عريضة.. تامر هجرس يشارك أحدث ظهوره عبر إنستجرام

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره ومتابعيه عبر حساب الرسمى على موقع إنستجرام صورة جديدة عبر خاصية "القصص القصيرة" ، ظهر فيها بإطلالة مميزة وجذابة من داخل إحدى وسائط السفر (القطار).

إطلالة بالأبيض والأسود

أطل هجرس في الصورة باللونين الأبيض والأسود ، مستعرضاً لوك كلاسيكياً ألمع فيه بنظارة شمسية أنيقة وابتسامة عريضة تعكس أسلوبه المعتاد في التواصل الإيجابي مع الجمهور، كما أرفق خلفية صوتية لمؤثرات طبيعية وصوت حركة القطار.

رسالة غامضة

علق تامر هجرس على الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية قائلًا:" (في طريقي للقاء مهندس معماري).

وهو ما أثار فضول وتساؤلات متابعيه حول ما إذا كان يستعد لمشروع معماري/ديكور خاص به، أم أن الأمر يتعلق بمهام عمل ودور جديد في أحد أعماله الفنية القادمة.