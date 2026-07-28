شديد الحرارة | الأرصاد تعلن طقس غدٍ .. والعظمى 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الأربعاء شديد الحرارة نهارا رطبا على أغلب الانجاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية.



ويكون الطقس ليلاً مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء.

ويصاحب الطقس شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

كما تنشط رياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد ومناطق من محافظة البحر الاحمر على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدلا إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر وإتجاه الرياح شمالية غربية : جنوبية غربية.



وبالنسبة لحالة خليج السويس فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 أمتار وإتجاه الرياح شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى المحسوسة الصغرى



القاهرة 38 26

العاصمة الجديدة 39 25

6 أكتوبر 39 25

بنها 38 25

دمنهور 36 25

وادى النطرون 37 39 25

كفر الشيخ 34 36 24

بلطيم 33 36 24

المنصورة 37 39 25

الزقازيق 38 34 26

شبين الكوم 37 39 25

طنطا 37 39 25

دمياط 33 36 25

بورسعيد 33 36 26

الاسماعيلية 39 41 25

السويس 38 41 24

العريش 36 39 24

رفح 35 38 23

رأس سدر 37 40 24

نخل 36 38 23

كاترين 32 34 21

الطور 35 37 27

طابا 36 38 24

شرم الشيخ 39 42 29

الغردقة 38 41 28

الاسكندرية 32 32 24

العلمين 31 15 23

مطروح 31 31 24

السلوم 33 35 24

سيوة 39 39 22

رأس غارب 37 37 28

سفاجا 38 38 29

مرسى علم 37 37 29

شلاتين 39 39 27

حلايب 36 36 30

أبو رماد 39 39 28

مرسى حميرة 38 38 29

أبرق 39 39 28

جبل علبة 37 37 28

رأس حدربة 35 35 29

الفيوم 38 38 24

بني سويف 39 39 24

المنيا 39 39 24

أسيوط 40 40 25

سوهاج 41 41 26

قنا 42 42 27

الأقصر 41 42 28

أسوان 25 43 29

الوادى الجديد 41 42 27

أبوسمبل 41 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 45 31

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبى 44 33

الدوحة 41 34

الكويت 46 32

دمشق 39 20

بيروت 31 26

عمان 33 21

القدس 31 21

غزة 31 24

بغداد 46 33

مسقط 35 31

صنعاء 30 15

الخرطوم 38 28

طرابلس 33 26

تونس 33 25

الجزائر 29 22

الرباط 27 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 13

إسطنبول 31 20

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 33 28

جاكرتا 34 24

بكين 35 26

كوالالمبور 32 25

طوكيو 35 26

أثينا 34 25

روما 37 23

باريس 39 21

مدريد 39 23

برلين 30 18

لندن 33 18

مونتريال 24 17

موسكو 17 15

نيويورك 25 20

واشنطن 31 20

نواكشوط 33 25

أديس أبابا 21 13