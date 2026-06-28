تامر هجرس يخطف الأنظار بإطلالة صيفية جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره أحدث ظهور له عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وظهر تامر هجرس بإطلالة صيفية كاجوال مرتديًا "تي شيرت" دون أكمام ونظارة شمسية، بينما استمتع بمشروب صباحي في أجواء هادئة وسط المساحات الخضراء.

ولاقت الإطلالة تفاعلًا بين متابعيه، الذين أشادوا بظهوره اللافت وإطلالته الصيفية المميزة.

تامر هجرس ممثل مصري بدأ مشواره الفني في مجال عروض الأزياء والإعلانات، قبل أن ينتقل إلى التمثيل، وكانت انطلاقته الحقيقية من خلال فيلم «بركان الغضب» عام 2002، ثم لفت الأنظار بمشاركته أمام الزعيم عادل إمام في فيلم «التجربة الدنماركية».

وشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، من أبرزها «عمليات خاصة» و«البلد دي فيها حكومة»، إلى جانب مسلسلات «خاص جدًا» و«باب الخلق»و«شربات لوز»، كما واصل حضوره في السنوات الأخيرة من خلال عدد من الأفلام والمسلسلات.