رفع كفاءة الخدمات ومراجعة شبكات المرافق قبل رصف الشوارع ببولاق الدكرور

كثف حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، اجتماعاته التنسيقية مع مختلف الجهات التنفيذية والخدمية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية بنطاق الحي.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وتحت قيادة ومتابعة المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.

وفي هذا الصدد، عقد المجلس التنفيذي لحي بولاق الدكرور اجتماعا موسعا بحضور ممثلي قطاعات الصحة، والتعليم، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى ممثلي المديريات الخدمية، وتناول الاجتماع آليات تطوير الأداء والتنسيق المباشر بين القطاعات المختلفة للتعامل السريع مع احتياجات الأهالي وتوفير أعلى جودة من الخدمات.

وفي سياق متصل، ترأس رئيس الحي اجتماعا تنسيقيا ضم الشركة المنفذة لأعمال التطوير وممثلي شركات المرافق العامة كافة، حيث تم إجراء مراجعة شاملة لجميع أعمال شبكات المرافق قبل البدء الفعلي في تنفيذ أعمال رصف الشوارع الجاري تطويرها، وذلك لمنع أي تعارضات مستقبليّة والحفاظ على الاستثمارات والمال العام.

وشهدت الاجتماعات حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار التعاون المستمر بين السلطة التنفيذية والجهود النيابية لسرعة دفع عجلة العمل وتذليل العقبات أمام مشروعات التطوير.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار عقد هذه الاجتماعات والتنسيقات الدورية بصورة منتظمة، لضمان التنسيق الكامل بين الأجهزة الخدمية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لصالح قاطني الحي.