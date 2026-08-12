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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: لن نتهاون مع أي تعدٍ أو نشاط مخالف للقانون

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطرق والشوارع الرئيسية، في إطار جهودها لإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة بجميع الأحياء والمراكز والمدن للتعامل الفوري مع الإشغالات والمخالفات.

وشدد على عدم التهاون مع أي تعدٍ على الطريق العام أو ممارسة أي نشاط مخالف للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي العمرانية، نُفذت حملة مكبرة على مدار اليوم أسفرت عن رفع 381 حالة إشغال، وغلق وتشميع 5 محال بمنطقة العمرانية الشرقية، ورفع عربتي يد لبيع التين الشوكي بشارع خاتم المرسلين، والتحفظ على "سينكار" يستخدم في إلقاء المخلفات بشارع ترعة الزمر، إلى جانب رفع البولدرات والحواجز بشارع علوبة، وضبط سيارتين (كارو وتروسيكل) تستخدمان في إلقاء المخلفات بالطريق العام.

وفي حي الطالبية، شُنت حملات استهدفت رفع الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات المخالفة بشوارع المحولات والعروبة والمريوطية وترسا، وأسفرت عن مصادرة العديد من المضبوطات وإيداعها مخزن الحي، وغلق وتشميع عدد من المقاهي والمحلات التي تدار بدون ترخيص، وتحرير محاضر بيئة، إلى جانب أعمال رش المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذ حي العجوزة حملة موسعة استهدفت عددًا من الشوارع والمناطق بنطاق الحي، للتعامل الفوري مع الإشغالات والمخالفات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي حي جنوب الجيزة، نُفذت حملة ميدانية بالميدان والمناطق المحيطة به، أسفرت عن رفع وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين حركة المواطنين.

وفي مركز ومدينة العياط، شنت الأجهزة التنفيذية حملة بشوارع الجيش وشكري القوتلي والإسعاف، ومحيط مزلقان العياط والسوق الحضاري، أسفرت عن رفع 49 حالة إشغال وتعدٍ، في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط بالشارع العام والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

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