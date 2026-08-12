مصر والسعودية تؤكدان ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة والعودة إلى المسار الدبلوماسي

جرى اتصال هاتفي بين د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتناولا سبل دفع أطر التعاون المؤسسي بين البلدين، بما في ذلك الإعداد لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي بناء على توجيه كل من رئيس الجمهورية وصاحب السمو الملكي ولي العهد، والدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، فضلاً عن تكثيف الزيارات المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وشدد الوزيران على أهمية عدم الالتفات لما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تناولا الجهود المكثفة التي يبذلها الشركاء الإقليميون ومن بينها البلدان الشقيقان والرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، والعودة إلى المسار الدبلوماسي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أكدا على أهمية معالجة الشواغل الامنية الإقليمية القائمة والحفاظ على سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها وتجنب اتساع دائرة الصراع.

كما شددا على أهمية ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. وبحث الوزيران سبل مزيد من تفعيل الجهود التي تضطلع بها الرباعية الإقليمية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان لدعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون فيما بينها.