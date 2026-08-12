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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

52 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى الآن

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026/2027، بلغ حتى الآن 52 ألف طالب.

وأوضح أن تسجيل الرغبات مستمر أمام طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك حتى الساعة السابعة مساء يوم الأحد الموافق 16 أغسطس الجاري، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية.

🔗 موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وأضاف أن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تستقبل الطلاب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل وترتيب الرغبات مجانًا.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الوزارة تواصل نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، لمساعدة الطلاب على تنفيذ خطوات التنسيق الإلكتروني بصورة صحيحة، والتعريف بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للتنسيق.

ودعا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة الخاصة بالتنسيق الإلكتروني، من خلال الروابط التالية:

🔗 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

https://mohesr.gov.eg

🔗 فيسبوك:

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

🔗 إنستجرام:

https://www.instagram.com/mohesregypt

🔗 منصة إكس:

https://x.com/Mohesregypt

🔗 ثريدز:

https://www.threads.net/@mohesregypt

🔗 يوتيوب:

https://www.youtube.com/@mohesregypt

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