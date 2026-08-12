شوبير ينتقد قصر فترات قيد الناشئين: «بتوسعوا قاعدة الناشئين ولا بتقضوا على المواهب؟»

انتقد الإعلامي أحمد شوبير نظام قيد الناشئين، بعد اقتصار فترات القيد على مرتين فقط خلال العام، في شهري أغسطس ويناير، مؤكدًا أن هذا النظام قد يحرم آلاف اللاعبين الصغار من فرصة الانضمام للأندية وممارسة كرة القدم.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «دلوقتي قيد الناشئين بقى مرتين بس، يا إما في شهر أغسطس أو يناير فقط، وأنت بتتكلم على آلاف الناشئين في مصر كلها، ولو الناشئ منضمش في أي نادي يستنى بقى بدون نادي لحد ما تيجي الفترة اللي بعدها اللي هي في يناير وهكذا».

وتساءل شوبير: «أنت كاتحاد كرة بتوسع قاعدة الناشئين ولا بتقضي على المواهب؟!».

وأضاف: «الناشئين دول كده حرام، يعني لا هيتمرنوا ولا هيلعبوا، بلاش حتى تفتح القيد كل شهر، خليه حتى كل شهرين».

وأوضح شوبير أن طول الموسم يسمح بزيادة عدد فترات القيد، قائلًا: «الموسم عندنا بيبدأ في آخر 8 وبيخلص في آخر شهر 5، الموسم طويل جدًا، افتح حتى 4 مرات في الموسم».

واختتم رسالته بالتأكيد على ضرورة دعم الأسر والناشئين، قائلًا: «شجعوا الناس يا جماعة، الناس صرفت على أولادها كتير جدا جدا».

ويأتي تعليق شوبير في ظل الجدل حول آلية قيد الناشئين، حيث يرى أن تقليص فترات القيد قد يؤدي إلى بقاء اللاعب الذي لم يجد نادياً دون فرصة للقيد حتى موعد الفترة التالية، وهو ما قد يؤثر على استمراره في التدريب والمشاركة ويهدد فرص اكتشاف مواهب جديدة.