وزارة الشباب والرياضة تستقبل أبطال ألعاب القوى بعد مشاركتهم في بطولة العالم

استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أبطال المنتخب المصري لألعاب القوى عقب عودتهم من منافسات بطولة العالم للشباب بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحقيق نتائج متميزة تحققت لأول مرة في تاريخ ألعاب القوى المصرية.

وتواجد في الاستقبال الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، حيث استقبل بعثة المنتخب المصري القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ضمت العميد حاتم فودة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، إلى جانب محمد أسامة، الذي شارك في منافسات رمي الرمح ببطولة العالم تحت 20 عامًا، وحصل على المركز الرابع محققًا رقمًا شخصيًا جديدًا خلال منافسات رمي الرمح، ويحيى خالد، الذي حقق المركز الرابع في مسابقة دفع الجلة ببطولة العالم تحت 20 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية، محققًا رقمًا شخصيًا جديدًا أيضًا.

ونقل رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي تحيات وتهنئة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إلى أبطال ألعاب القوى، الذين نجحوا في تحقيق ميدالية ذهبية تاريخية في منافسات رمي الرمح، إلى جانب تحقيق المركز الرابع في منافسات رمي الرمح ودفع الجلة للشباب، تقديرًا لما قدموه من أداء مشرف وروح قتالية خلال منافسات البطولة، والتي انتهت بتحقيق تلك النتائج التاريخية، بما يؤكد أن الرياضة المصرية تسير على الطريق الصحيح.

فيما بقيت البطلة المصرية أسيل أسامة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء بطولة العالم لاستكمال دراستها، على أن يتم تنظيم تكريم لائق لها فور عودتها إلى مصر من قبل وزير الشباب والرياضة، بما يليق بالإنجاز التاريخي الذي حققته لمصر.

واستطاعت البطلة المصرية تحقيق أول ميدالية ذهبية تاريخية لمصر على مستوى اللعبة في بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات رمي الرمح، عقب تسجيلها مسافة 59.82 متر، لتسطر بذلك تاريخًا مشرفًا وغير مسبوق لألعاب القوى المصرية.