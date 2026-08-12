ترامب: سنحتفظ بحق السيطرة في مضيق هرمز

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحق السيطرة في مضيق هرمز، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: إيران لا تمتلك حاليا أي أسطول بحري أو جوي".

وكشفت وسائل الإعلام الأمريكية تفاصيل جديدة عن محاولة إيران اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيا، وسط تحقيقات مستمرة في الكونجرس بشأن اختباء ترامب في عربة طعام في عملية تمويه بناء على تكليفات أمنية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أمريكيين إنهم شاهدوا رجلا يحمل صاروخا على الكتف قرب مقر إقامة ترامب في أنقرة، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن جهاز الخدمة السرية والجيش أرادوا إنزاله من طائرة الرئاسة في تركيا بسبب تهديدات.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ترامب قلل من شأن الطبيعة الاستثنائية للخداع، فضلاً عن المخاطر التي تعرض لها الأشخاص - مسؤولو البيت الأبيض وموظفو الأمن والدعم والصحفيون - الذين تركهم على متن الطائرة الرئاسية القديمة.

فيما ورد أن الرئيس الأمريكي تسلل من الباب الجانبي للطائرة، وتم إبقاء أكثر من مائة من المساعدين والمسؤولين والصحفيين على متن الطائرة للسفر باتجاه بريطانيا، دون إخبارهم بوجود تهديد لحياتهم.