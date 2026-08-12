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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام طلعت مصطفى: تسريع التطوير والتسليم أولوية للمجموعة.. ونسلم المزيد من الوحدات في مدينتي وسيليا ونور

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أن المجموعة تواصل التركيز على تسريع وتيرة التطوير والتسليم عبر محفظة مشروعاتها الرئيسية، بالتوازي مع التوسع في أصول الضيافة وتعزيز مصادر الدخل المتكرر، مع المضي قدمًا في تنفيذ خطط التوسع الإقليمي في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والعراق.

وأوضح أن نتائج المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس قوة نموذج الأعمال المتنوع واستمرار الطلب القوي على محفظة المشروعات، مشيرًا إلى أن الانضباط في تنفيذ العمليات أسهم في تحقيق نمو قوي في إيرادات قطاع التطوير العقاري، مع استمرار منصة الضيافة في تحقيق أداء قوي ونمو مستدام.

وتظهر مؤشرات أداء القطاع العقاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من العام ارتفاع وتيرة التسليمات بصورة كبيرة، إذ سلمت المجموعة نحو 1,459 وحدة خلال أول 6 أشهر من 2026، مقابل 631 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 131%.

وجاء هذا النمو مدفوعًا باستمرار أعمال الإنشاءات والتسليمات في المشروعات الرئيسية للمجموعة، وفي مقدمتها مدينتي وسيليا، مع استمرار العمل على تنفيذ مراحل جديدة من المشروعات القائمة، بما يدعم الإيرادات المسجلة خلال الفترات المقبلة.

وعلى مستوى الربع الثاني من عام 2026 تحديدًا، ارتفعت التسليمات إلى 1,034 وحدة، مقابل 80 وحدة خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة بلغت 1193%، في مؤشر على الارتفاع الكبير في وتيرة تنفيذ وتسليم الوحدات للعملاء.

وتزامن ذلك مع نمو إيرادات قطاع التطوير العقاري بنسبة 34% خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 17 مليار جنيه، مقابل 12.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، فيما ارتفعت إيرادات القطاع خلال الربع الثاني بنسبة 23% على أساس سنوي، لتصل إلى 10.8 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه.

وبلغ مجمل ربح القطاع 4.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بنمو 25%، بينما بلغ هامش مجمل الربح 26.6% مقارنة مع 28.6% خلال النصف الأول من العام السابق.

وتستعد المجموعة لمواصلة عمليات التسليم عبر مشروعاتها الرئيسية خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في مشروع "نور" خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يوفر مصدرًا جديدًا لنمو الإيرادات ويدعم استمرار نشاط التنفيذ داخل محفظة المشروعات.

ويأتي مشروع "نور" ضمن المشروعات الرئيسية للمجموعة، في إطار خطتها للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مع استمرار الأعمال في مدينتي وسيليا إلى جانب المشروعات الجديدة التي دخلت مراحل تنفيذ متقدمة.

وعلى صعيد المشروعات الجديدة، يمثل "ذا سباين" أحد المحاور الرئيسية في خطة النمو المقبلة، حيث تم إطلاق المشروع خلال أبريل 2026، ويجري تطويره كمدينة معرفية متكاملة ومحور للسكن العصري المستدام والمال والأعمال والتسوق والترفيه والابتكار داخل مدينتي.

ويُطور "ذا سباين" ضمن إطار منطقة استثمارية خاصة ومنطقة اقتصادية حرة، ومن المستهدف أن يصبح وجهة حضرية مركزية من الجيل الجديد ومركزًا عمرانيًا رئيسيًا لشرق القاهرة والعاصمة الجديدة، ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات المشروع 1.7 تريليون جنيه على مدار دورة تطويره، إلى جانب مساهمته في تنمية مصادر الدخل المتكرر للمجموعة من خلال محفظة كبيرة من الأصول المدرة للدخل.

وفي مشروع "ساوث ميد"، تواصل المجموعة تنفيذ خطة التطوير وفق نموذج خفيف الأصول، بما يتيح الاستفادة من الطلب القوي على سوق الساحل الشمالي، مع تحقيق تدفقات نقدية قوية وعوائد من الرسوم مرتفعة الهوامش، مع محدودية متطلبات رأس المال وانخفاض مخاطر الميزانية.

وتعمل المجموعة كذلك على مواصلة عمليات التنفيذ والتوسع في مشروعاتها الإقليمية، وفي مقدمتها مشروع "بنان" في المملكة العربية السعودية، ومشروعا "جود" و"يامال" في سلطنة عمان، إلى جانب العمل على أربعة مشروعات محددة في الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

كما تتضمن خطة التوسع الإقليمي مشروع المجموعة المتكامل في بغداد بالعراق، والمقام على مساحة تقارب 12.8 مليون متر مربع، بما يفتح مجالًا جديدًا لتطبيق نموذج المجموعة في تطوير المجتمعات العمرانية المتكاملة خارج السوق المصرية.

وتواصل المجموعة كذلك تطوير مشروع "شرم باي"، الذي أطلقته في ديسمبر 2025، باعتباره وجهة متعددة الاستخدامات في أحد أبرز مواقع شرم الشيخ، والملاصق لفندق فور سيزونز شرم الشيخ، ويضم مكونات سكنية وتجارية وترفيهية وفندقية، إلى جانب مرسى يخوت على مستوى عالمي.

وتعكس خطة التسليمات والتطوير الجديدة توجه مجموعة طلعت مصطفى إلى الحفاظ على زخم التنفيذ داخل مشروعاتها القائمة، بالتوازي مع إدخال مشروعات جديدة إلى مراحل التسليم والتشغيل، بما يدعم نمو الإيرادات المستقبلية ويعزز قدرة المجموعة على الاستفادة من محفظة المشروعات المتنوعة داخل مصر وخارجها.

طلعت مصطفى مشروع مدينتى

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