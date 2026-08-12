سيبونا نفرح.. أغنية صيف جديدة للفنان أحمد عبد الحميد

يُطلق الفنان أحمد عبد الحميد أغنية جديدة للصيف بعنوان سيبونا نفرح في تجربة غنائية جديدة يقدم من خلالها أجواءً صيفية مبهجة، تجمع بين الإيقاع الخفيف والكلمات التي تحمل طابعًا احتفاليًا، في عمل يواصل به عبد الحميد تقديم مواهبه المتعددة إلى الجمهور.

الأغنية من كلمات وغناء وألحان أحمد عبدالحميد، توزيع ومكس وماستر شرنوبي، جيتار محمد مغربي، طبلة ماجد الصواف، وكيبورد محمود شاهي.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرف فيها الجمهور على موهبة أحمد عبد الحميد في الغناء، حيث فاجأ الجمهور في مسلسل رمضان 2026 إفراج بأغنية راب في أحد أهم المشاهد التي جمعته بالفنان عمرو سعد، والتي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُحضّر الآن عبد الحميد لمسلسل بيت بابا 2، بالإضافة إلى فيلم شمس الزناتي من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى ويشارك عبد الحميد في بطولته مع النجم محمد إمام وأسماء جلال وخالد أنور ومصطفى غريب وعمرو عبد الجليل، ويتناول الفيلم المرحلة الزمنية التي سبقت ظهور أبطال الفيلم الأصلي.