طلائع الجيش يبرم 7 صفقات جديدة في الميركاتو الحالي

أعلن نادي طلائع الجيش عن إتمام التعاقد مع 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وجاءت قائمة صفقات طلائع الجيش كالتالي:

محمود شبانة

زغلول الزغبي

محمد أشرف «روقا»

أحمد وحيد

وليد بنبلة

كومي أرنود كوملافي

أيمن أمير عبدالعزيز

وتأتي هذه التعاقدات ضمن خطة الجهاز الفني وإدارة النادي لتدعيم مختلف مراكز الفريق، ورفع مستوى المنافسة داخل صفوف طلائع الجيش قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل النادي تحركاته في سوق الانتقالات من أجل استكمال احتياجات الفريق وحسم صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع طموحات الفريق في الموسم المقبل.