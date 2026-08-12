نورا فتحي تواصل بروفاتها استعدادا لحفلها الأول في الساحل الشمالي

تواصل الفنانة الكندية من أصول مغربية نورا فتحي بروفاتها على الاستعراضات والأغنيات التي ستقدمها خلال حفلها المنتظر بعد غدًا الجمعة ضمن فعاليات موسم حفلات "سعادة ساحل" بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

وتقدم نورا فتحي خلال الحفل مجموعة من أبرز عروضها الغنائية والاستعراضية، إلى جانب عدد من المفاجآت التي أعدتها خصيصًا لهذا اللقاء، لتقدم تجربة فنية وترفيهية مختلفة للجمهور .

ويعتبر هو الحفل الاول لها عقب مشاركتها بالغناء في النسخة الأخيرة من كأس العالم.

ويأتي الحفل بعد النجاح اللافت الذي حققته نورا فتحي خلال مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم 2026 في كندا، حيث خطفت الأنظار بأدائها الاستعراضي وحضورها على المسرح.

وتحظى نورا فتحي بشعبية واسعة في مصر والوطن العربي، ونجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق حضور لافت في مجالي الغناء والاستعراض، إلى جانب مشاركاتها الفنية الدولية.