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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نورا فتحي تختار سعادة ساحل لإحياء حفلها الأول في مصر

نورا فتحي
نورا فتحي
قسم الفن

تستعد الفنانة الكندية من أصول مغربية نورا فتحي للقاء جمهورها المصري في حفل غنائي واستعراضي بالساحل الشمالي بمنطقة رأس الحكمة، بعد النجاح اللافت الذي حققته خلال مشاركتها في حفل افتتاح كأس العالم 2026 في كندا، حيث خطفت الأنظار بحضورها وأدائها على المسرح.

واختارت نورا فتحي أن تكون "سعادة ساحل" محطتها  القادمة بمصر وذلك يوم الجمعة 14 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات موسم حفلات صيف 2026، في ليلة تجمع بين الغناء والاستعراض، وتقدم خلالها مجموعة من أبرز عروضها الفنية.

نورا تحضر عددًا من المفاجآت لجمهورها، إلى جانب استعراضات خاصة تعكس أسلوبها الفني، لتقديم تجربة ترفيهية مختلفة لرواد الساحل الشمالي.

ويأتي الحفل في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات لاستضافة الحفلات الكبرى.

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