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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق هائل بالقرب من مستشفى الصدر بالجيزة .. وتدخّل أمني عاجل

حريق شارع الجامع
حريق شارع الجامع
محمد شراط

اندلع حريق هائل، منذ قليل، بشارع الجامع بالقرب من مستشفى الصدر بمحافظة الجيزة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان بكثافة من موقع الحريق، وهرعت سيارات الإطفاء لسرعة السيطرة على النيران.

تفاصيل حريق شارع الجامع

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل بشارع الجامع بالقرب من مستشفى الصدر، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع النيران ومحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى العقارات والمنشآت والمحال المجاورة.

فرض كردون أمني 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط المكان لتسهيل مهمة قوات الحماية المدنية وتأمين المواطنين، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب، فيما تعمل الأجهزة المختصة على الوقوف على أسباب وملابسات اندلاعه، وحصر الخسائر والتأكد من عدم وجود أي أشخاص عالقين أو مصابين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمالها بموقع الحريق.

حريق العمرانية حريق العمرانية حريق بالقرب من مستشفى الصدر مستشفى الصدر بالجيزة

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