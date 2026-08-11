بُث مباشر | أحمد موسى يكشف تفاصيل مأساة حادث الدواويس

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم، ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى التطورات الأخيرة للأوضاع في المنطقة، في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية.

وقال أحمد موسى إن :“اليوم لدينا مأساة وكارثة مؤثرة على جميع المواطنين، وهي حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية.. لا توجد معلومات كاملة عن الحادث حتى الآن، لكن المؤشرات الأولية تفيد بوقوع تصادم بين سيارتي نقل”.