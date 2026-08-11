زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب محافظة "كوماموتو" اليابانية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الثلاثاء منطقة "كوماموتو" في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تشهد باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.