"معلومات الوزراء": 346 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بقطاع الاتصالات عالميا خلال 2025

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال عام 2025، باستثمارات رأسمالية بلغت نحو 346 مليار دولار، محققا نموا سنويا قدره 88%، بدعم من تنفيذ 812 مشروعا جديدا، من بينها عشرات المشروعات العملاقة التي تجاوزت قيمة استثمارات كل منها مليار دولار.

وأوضح المركز - في تقرير استعرض خلاله أبرز ما ورد في تقرير منصة Visual Capitalist المتخصصة في تحليل البيانات والتصنيفات الاقتصادية - أن قطاع الطاقة المتجددة جاء في المرتبة الثانية عالميا، باستثمارات رأسمالية بلغت نحو 200 مليار دولار خلال عام 2025، رغم تراجعها بنحو الربع مقارنة بعام 2024، ليظل القطاع من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن قطاعي الاتصالات والطاقة المتجددة استحوذا معا على نحو نصف إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة المعلن عنها عالميا خلال عام 2025، بما يعكس تنامي أهمية البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة في خريطة الاستثمار العالمي.

ولفت المركز إلى أن هذه التطورات جاءت رغم تصاعد التوترات التجارية واستمرار حالة الاضطراب في الأسواق العالمية، حيث حافظ الاستثمار الأجنبي المباشر على مستويات قوية خلال العام، مدفوعا بالطلب المتزايد على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الاتصالات والطاقة المتجددة.

واستند التقرير إلى بيانات منصة fDi Markets، التي ترصد إعلانات مشروعات الاستثمار الأجنبي الجديدة، بما يوفر مؤشرا على القطاعات الأكثر جذبا لرؤوس الأموال واتجاهات الاستثمار العالمي في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وجاء قطاع أشباه الموصلات في المرتبة الثالثة بقائمة أكبر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال 2025، باستثمارات بلغت 138 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع تاريخيا، وبزيادة تجاوزت 10% مقارنة بعام 2024.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى توسع الشركات في إنشاء مصانع جديدة وتنويع سلاسل التوريد، مدفوعا باستثمارات ضخمة أعلنت عنها شركات عالمية كبرى، من بينها إنتل وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

وحل قطاع العقارات في المرتبة الرابعة، باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 112 مليار دولار، ليكون بذلك القطاع الوحيد، إلى جانب القطاعات الثلاثة المتصدرة، الذي تجاوز حاجز الـ100 مليار دولار. كما سجل القطاع أعلى مستوى استثماري له منذ عام 2018، مدفوعا بخمس سنوات متتالية من النمو، وبزيادة بلغت نحو 15.7% مقارنة بعام 2024.

وجاء قطاع المعادن في المرتبة الخامسة، باستثمارات رأسمالية بلغت نحو 64 مليار دولار، بينما احتل قطاع الفحم والنفط والغاز المرتبة السادسة باستثمارات بلغت 61 مليار دولار، رغم تراجع الاستثمارات فيه بنسبة 31.3% مقارنة بالعام السابق، ليسجل بذلك ثاني انخفاض سنوي على التوالي.

وفي المرتبة السابعة، جاء قطاع النقل والتخزين باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 58 مليار دولار خلال 2025، مدفوعا بإطلاق مشروعات جديدة يتوقع أن تسهم في توفير نحو 145 ألف فرصة عمل.

وتعكس خريطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2025 استمرار تحول اهتمام المستثمرين عالميا نحو القطاعات المرتبطة بالرقمنة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتوازي مع توسع الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية والعقارات وسلاسل الإمداد.