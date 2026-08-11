هل يبتعد الزمالك عن المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد؟

كشف الناقد الرياضي طه عبدالله، أن المؤشرات تشير لبداية قوية للموسم الكروي الجديد، مع استعداد كل الفرق وتدعيم صفوفها بالاحتياجات المطلوبة، قبل بداية الدوري المصري.



خلال لقائه مع محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن نادي الزمالك بدأ معسكر الإعداد متأخر بعد الجدل حول المدير الفني.



وأردف أن المنافسة في كل موسم محصورة بين الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز مع اختلاف الترتيب ولكن الأكثر جاهزية حتى الآن بيراميدز والأهلي بعد بدء المعسكر مبكرًا وتدعيم الصفوف.



ولفت إلى أن الزمالك موقوف من القيد إلى جانب غياب الثلاثي عن معسكر الذي بدأ متأخرًا من الأساس وهو قد يؤثر على الفريق في الموسم المقبل.

