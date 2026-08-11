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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف تطورات أزمة بيزيرا.. ويفجر مفاجأة بشأن نية إدارة الزمالك

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد عن تفاصيل أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الأزمة حتى الآن هي أصعب الأزمات التي تواجه إدارة الزمالك.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك يستحق ما حدث له من خوان بيزيرا.. جمهور الزمالك هو من صنع أكذوبة بيزيرا مع الفريق».

وأردف قائلًا: «بيزيرا قادم للفريق من أول الموسم، وهو بالنسبة له نادي الزمالك محطة لا أكثر».

وأشار فؤاد إلى أن وكيل اللاعب ووالده تواصلا مع المدير الرياضي السابق جون إدوارد وأبلغاه بأن اللاعب سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

وذكر فؤاد أن جون إدوارد كتب تقرير لمجلس إدارة الزمالك، إن بيزيرا لا يرحل عن صفوف الفريق ما دامت أزمة القيد مستمرة

وأضاف أن مجلس الزمالك يتهم جون إدوارد بأنه السبب وراء أزمة بيزيرا، لكن مجلس الإدارة من اللحظة الأولى منفتح على بيع بيزيرا

وفيما يتعلق بشيكو بانزا، قال فؤاد: «شيكو بانزا طبيعته ليس لاعبًا في الزمالك، واللاعب يتعامل مع الزمالك على أن الفريق مش في دماغه، وهو أبلغ مجلس الإدارة أنه سيعود يوم 15 أغسطس للانضمام لصفوف الفريق، وستكون هناك عقوبة كبيرة على اللاعب».

الزمالك خوان بيزيرا نادي الزمالك فريق الزمالك شيكو بانزا

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