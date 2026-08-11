سر الـ30 مليون دولار.. شوبير يكشف مصير إمام عاشور بعد زيادة عرض كونيا سبور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الأهلي من بيع إمام عاشور بعد تلقيه عرض من كونيا سبور التركي الذي وعده باستقباله بشكل أفضل من استقبال طرابزون لمحمد صلاح.

وأضاف شوبير في تصريحات إعلامية: الأهلي لن يفرط في أي لاعب أساسي من صفوف الفريق خصوصا الخماسي إمام عاشور ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وياسر إبراهيم إلا في حال وصل عرض خيالي.

وواصل : الأهلي أعلن سياسته الجديدة تجاه اللاعبين ومتمسك بكل نجوم الفريق وأعلم أنه طلب 30 مليون دولار مقابل رحيل أحد اللاعبين وهو العرض الذي لا يرفض والحالة الوحيدة لرحيل أي لاعب من الأهلي.

وواصل : رفض النادي لاحتراف اللاعبين ليس معناه أن النادي يقف ضد اللاعب ، هناك لاعبين أحترفوا وفشلوا وليس الكل محمد صلاح قد تحترف ولكن لا تنجح مثل محمد عبدالمنعم الذي أصيب ولم يشارك في الموسم الماضي مع نيس.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: إمام عاشور مستمر مع الأهلي ولا يوجد نيه للتفريط فيه حاليا لان كل العروض ضعيفة والنادي لن يوافق على رحيل أي نجم.