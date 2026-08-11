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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي «إداريًا تقيل».. وإدارة الكرة تغلق باب الاجتهادات امام الجميع

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أشاد الناقد الرياضي محمد أبو علي، بطريقة تعامل إدارة الكرة بالنادي الأهلي مع الملفات الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتجديد وتمديد عقود عدد من نجوم الفريق، إلى جانب ما أثير مؤخرًا بشأن وجود عروض لاحتراف بعض اللاعبين.

وقال محمد أبو علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عاجبني جدًا تعامل إدارة الكرة في الأهلي مع المواقف الأخيرة الخاصة بملف التجديد وتمديد عقود نجومه، أو ما أثير عن عروض لاحترافهم».

وأضاف: «الأهلي مش سايب حاجة للظروف، وبيطلع وبيوضح كل حاجة لجماهيره، وقافل أي اجتهادات في الملفات دي من شأنها تأثر على تركيز الفرقة».

وتابع الناقد الرياضي: «من الآخر، المواقف دي وما سبقها بتقول إن الأهلي إداريًا تقيل، وفي تغيير في التعامل مع الجميع، الكبير قبل الصغير».

وتأتي تصريحات محمد أبو علي في ظل حالة من التركيز داخل النادي الأهلي على حسم عدد من الملفات المتعلقة بعقود اللاعبين ومستقبل عناصر الفريق، بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، معسكره الحالي في إسبانيا، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المقبل، إلى جانب المنافسات المحلية، وعلى رأسها كأس مصر وكأس عاصمة مصر.

الأهلي الناقد الرياضي محمد أبو علي إدارة الكرة المغربي الحسين عموتة الدوري المصري

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