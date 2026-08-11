محمود شوقي يكشف مفاجآت في ملف أشرف داري وصفقة بديل بن رمضان بالأهلي

كشف الإعلامي محمود شوقي، عبر قناته على «يوتيوب»، عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل المغربي أشرف داري، مدافع الأهلي، وتحركات النادي لتدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شوقي إن جلسة مطولة جمعت عصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، مع وكيل أشرف داري، لمناقشة مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى الوداد المغربي.

وأوضح أن مفاوضات انتقال داري إلى الوداد لم تُحسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأهلي سيتحمل مبلغًا ماليًا كبيرًا حال إتمام الصفقة، رغم الأنباء المتداولة عن اقتراب إغلاقها.

وشدد شوقي على أن ملف انتقال داري لن يُغلق بشكل نهائي إلا بعد توقيع اتفاق مكتوب بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن الساعات المقبلة قد تحمل تطورات جديدة.

وفي الوقت نفسه، كشف أن الأهلي يواصل تحركاته للتعاقد مع لاعب أجنبي في خط الوسط، لتعويض رحيل التونسي محمد علي بن رمضان، موضحًا أن النادي لم يحسم التعاقد مع أي لاعب حتى الآن، رغم دخوله في مفاوضات مع لاعبين أجنبيين.

وأشار إلى أن عدم نجاح انتقال أشرف داري إلى الوداد قد يفتح الباب أمام استمرار اللاعب ضمن صفوف الأهلي، خاصة مع إمكانية حدوث مفاجآت في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات.

وأكد محمود شوقي أن هناك حالة طوارئ داخل الأهلي ورغبة قوية في إبرام صفقات جديدة، لافتًا إلى أن النادي تحرك بالفعل لضم لاعبين في وسط الملعب، بموافقة المدير الفني حسين عموتة.

واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن ملف أشرف داري قد يشهد تطورًا جديدًا خلال الساعات المقبلة، سواء بإتمام انتقاله إلى الوداد أو بقائه مع الأهلي.