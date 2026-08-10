الوداد ينهي اتفاقه مع أشرف داري.. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية، عن عودة المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى فريق الوداد المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لراديو مارس المغربي، فإن مسؤولو نادي الوداد نجحوا في إقناع أشرف داري بالعودة إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف أن الصفقة تسير نحو الحسم، في انتظار ترسيم التعاقد والإعلان الرسمي عن عودة المدافع المغربي إلى القلعة الحمراء".

جدير بالذكر أن أشرف داري، خرج من حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، ويسعى مسؤولي القلعة الحمراء للوصول لاتفاق مع اللاعب بشأن فسخ التعاقد معه بالتراضي.