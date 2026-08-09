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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

بنتلي فلاينج سبير
بنتلي فلاينج سبير
صبري طلبه

تعود بداية بنتلي إلى عام 1919، عندما أسس والتر أوين بنتلي الشركة التي حملت اسمه في العاشر من يوليو من ذلك العام، لتبدأ بعدها رحلة ارتبطت بالسيارات عالية الأداء والهندسة المتقدمة.

وظهرت هوية العلامة مبكرًا من خلال الجمع بين القوة وجودة التصنيع، قبل أن تتحول بنتلي مع مرور العقود إلى واحدة من أبرز الأسماء البريطانية في قطاع السيارات الفاخرة، إلى جانب طرحها الكثير من الاصدارات منها فلاينج سبير.

تصميم بنتلي فلاينج سبير 

تأتي بنتلي فلاينج سبير 2027 ضمن أبرز سيارات العلامة في فئة السيدان كبيرة الحجم، وتحمل السيارة أبعادًا كبيرة، إذ يصل طولها إلى 5,316 مم، وعرضها إلى 1,987 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,474 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3,194 مم، فيما تعتمد السيارة على جنوط بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح أمامية وخلفية وإضاءة نهارية تعمل جميعها بتقنية LED.

بنتلي فلاينج سبير 

منظومة هجينة ترفع القوة إلى 771 حصانًا

تعتمد فلاينج سبير على منظومة هايبرد بالقابس تجمع بين محرك بنزين V8 توين تيربو سعة 4 لترات ومحرك كهربائي واحد، وينتج محرك الاحتراق الداخلي 591 حصانًا و800 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما يضيف المحرك الكهربائي 188 حصانًا و450 نيوتن متر، وبعمل المنظومة معًا، تصل القوة الإجمالية إلى 771 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 1000 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD.

بنتلي فلاينج سبير 

تسارع وأداء بنتلي فلاينج سبير 2027

تمنح المنظومة الهجينة السيارة أداءً مرتفعًا بالنسبة إلى سيارة سيدان كبيرة، إذ تبلغ سرعتها القصوى 308 كم في الساعة، بينما تستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 3.5 ثانية، وتأتي السيارة ببطارية سعتها 25.9 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 47 كم، في حين يمتد مدى القيادة الإجمالي إلى 697 كم، ويبلغ استهلاك الوقود المكافئ 19.6 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 80 لترًا.

بنتلي فلاينج سبير 

مقصورة بنتلي فلاينج سبير 2027

تتميز المقصورة بفرش من الجلد الفاخر، مع تجهيز المقاعد الأمامية بالتعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك لكل من السائق والراكب الأمامي، كما يأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة وخاصية التدفئة.

بنتلي فلاينج سبير 

وتتوافر وظائف تدفئة وتبريد المقاعد في الصف الثاني، إلى جانب ثلاجة مخصصة لتبريد المشروبات وإضاءة داخلية محيطية تضيف إلى تجهيزات المقصورة، وشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام صوتي يضم 10 سماعات، كما تعتمد على مكيف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق.

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