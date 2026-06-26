بنتلي تطلق سيارة خارقة مستوحاة من أسرع قطار في العالم

اختارت شركة بنتلي البريطانية العريقة للسيارات الفاخرة العاصمة اليابانية طوكيو لتشهد إطلاق أحدث طرازاتها لعام 2026 الحالي، مقدمة طرازي كونتيننتال جي تي إس وسوبرسبورتس بنسخ حصرية ومحدودة تحمل طابعًا يابانيًا خالصًا.

وجاءت هذه الخطوة الاستثمارية احتفاءً بثقافة السيارات الفريدة في اليابان، والتي باتت تمثل في السنوات الأخيرة مركز جذب عالميًا لعشاق المحركات ومحط أنظار خبراء التسويق والمبيعات في صالات العرض الدولية.

إشعاع برج طوكيو وتجمع دايكوكو الأسطوري يشهدان الحدث

نظمت بنتلي فعاليات لوجستية وتوثيقية ضخمة شملت الاستحواذ الكامل على إضاءة برج طوكيو الشهير بلون العلامة المتميز، بالتزامن مع عرض السيارات الجديدة في تجمع دايكوكو الشهير، وهو الملتقى الأبرز لثقافة السيارات وتعديلها في اليابان.

ونجحت الشركة برمجيًا وتسويقيًا في دمج عراقة الحرفية البريطانية مع الروح العصرية لمجتمع السيارات الياباني، ما أتاح للحاضرين معاينة تفاصيل هندسية ومادية فريدة لم تقدمها العلامة من قبل خارج الموديلات القياسية.

بنتلي كونتيننتال 2026

كونتيننتال جي تي إس بهوية قطار الطلقة هايابوسا شينكانسن

جاءت النسخة الخاصة من طراز كونتيننتال جي تي إس مستوحاة ماديًا وبصريًا من قطار الطلقة الياباني فائق السرعة الشهير باسم هايابوسا شينكانسن.

وانعكس هذا الإلهام الهندسي على الهيكل الخارجي من خلال غطاء وتغليف يحاكي بدقة التصميم الديناميكي للقطار السريع الذي يربط طوكيو بهاكوداتي، لتعكس السيارة مفهوم السرعة الفائقة والراحة اللوجستية المطلقة في رحلات الجراند تورر الممتدة لعام 2026 الحالي.

طراز سوبرسبورتس يتبنى روح التعديل اليابانية مع إضاءة Underglow

على الجانب الآخر، حصل طراز سوبرسبورتس الخارق على لمسة مستوحاة مباشرة من عالم سيارات التعديل التي تشتهر بها شوارع طوكيو. وتزينت السيارة ماديًا بحزم أيروديناميكية عريضة، مع إضافة نظام إضاءة مدمج أسفل الهيكل يضيء الطرقات بلون أخضر ناعم متوهج، وهو تعديل كلاسيكي في الثقافة اليابانية يظهر لأول مرة كخيار قياسي مصنعي من شركة بحجم بنتلي لتفكيك قيود التصميم التقليدية.