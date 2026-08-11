منصف بقرار يظهر لأول مرة في تدريبات الأهلي بإسبانيا

انتظم الجزائري منصف بقرار، الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق خلال معسكره المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.



وشهد مران الأهلي جلسة فنية عقدها المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين قبل بداية التدريبات، تحدث خلالها عن عدد من التعليمات والنقاط الفنية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال فترة الإعداد.

منصف بقرار يظهر لأول مرة في معسكر إسبانيا





وحرص عموتة خلال حديثه مع اللاعبين على الإشادة بحالة التركيز التي ظهرت على أفراد الفريق، مطالبًا بمواصلة الالتزام خلال التدريبات، وبذل أقصى جهد من أجل الوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل بداية الموسم.





وبدأ لاعبو الأهلي المران ببرنامج بدني متنوع، استهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمرحلة المقبلة، تحت إشراف مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى العمل بالكرة.





وعقب انتهاء الجزء البدني، قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات لخوض عدد من التدريبات الفنية، وشهدت الفقرات التدريبية تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية، وسط متابعة مستمرة من عموتة الذي حرص على إيقاف المران في بعض الأحيان لتصحيح الأخطاء وتوجيه اللاعبين.

عموتة يتعرف على منصف بقرار عن قرب





وتأتي مشاركة منصف بقرار في التدريبات الجماعية ضمن خطوات اندماج اللاعب الجزائري مع زملائه، والتعرف بشكل أكبر على طريقة لعب الفريق وأفكار الجهاز الفني، استعدادًا للمنافسات الرسمية.



ويواصل الأهلي تحضيراته المكثفة خلال معسكر إسبانيا، الذي يمثل المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد للموسم الجديد، قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.



ومن المقرر أن يختتم الأهلي معسكره الأوروبي بمواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في اختبار يسعى الجهاز الفني للاستفادة منه قبل انطلاق الموسم.

