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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى

عقب استهداف خزان وقود.. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
عقب استهداف خزان وقود.. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
هاجر رزق

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة الطوارئ القصوى في منطقة الزاوية، عقب استهداف خزان للوقود ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار الخزان بالكامل.

وقالت المؤسسة إن الخزان 402-T كان ممتلئا بنحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات، محذرة من خطورة الحادث على المنشآت النفطية المجاورة والمباني السكنية المحيطة.

من جهته، أفاد عضو المجلس البلدي الزاوية الشمال محمد الأحرش بأن النيران لا تزال مشتعلة، وتكاد تصل إلى خزان ثانٍ داخل المصفاة، فيما رفع المجلس حالة الطوارئ مع اقتراب النيران من منازل السكان في حي السماريات.

وتعمل الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ على إجلاء العائلات القريبة، بينما طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بفتح تحقيق شامل وتحديد المسؤولين عن الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء.

و كشفت مصادر في ليبيا أن الانفجار الذي وقع في مصفاة الزاوية غرب البلاد ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة انتحارية، وأسفر عن تضرر الخزان وتسرب كميات من المواد النفطية، مشيرة إلى أن فرق التشغيل والسلامة تعاملت مع الحادث.
 

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة الطوارئ خزان للوقود حريق المنشآت النفطية

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