خناقة فى الميكروباص .. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قائد سيارة "ميكروباص" ومالكها لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والشتم بالقليوبية.







بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول : (مالك سيارة ميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها)، وطرف ثان : (مستقل الميكروباص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العبور ، لقيام قائد السيارة الميكروباص بالتوقف بالطريق للحديث مع أحد أصدقائه وإعتراض الطرف الثانى على ذلك.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









