فقدت عينها اليمنى.. الاعتداء على موظفة بشركة تمويل مشروعات خلال تحصيل الأقساط في دمياط

تعرضت ، اليوم، سيدة تعمل بإحدى شركات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة دمياط، للاعتداء بالضرب المبرح واحداث إصابات بالغه بها من قبل أحد الأشخاص الذي قام بالاعتداء عليها ، خلال تحصيل الأقساط المستحقة و يدعى "م. ر" تعدى على ابنته بالضرب باستخدام شماعة خشبية، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة في الوجه والعين اليمنى.

وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة لاسعافها على الفور ، وتحرير محضر شرطة بالواقعه.

وأكد والد المجنى عليها ، أن الاعتداء على ابنته أدى إلى انفجار العين اليمنى ودخول زجاج النظارة إلى تجويف العين، بالإضافة إلى تهشم بعظام الجانب الأيمن من الوجه وسلخ الجلد المحيط بالعين، مؤكدا على أن المتهم واصل التعدي عليها حتى سقطت على الأرض

وتابع أن ابنته المجنى عليها خضعت لعملية جراحية استمرت لساعات طويلة، من الساعة الواحدة مساءً وحتى السابعة صباحًا، انتهت بإجراء عملية تفريغ للعين بعد فقدانها.

وطالب بسرعه القاء القبض على الجاني الهارب عقب جريمته في حق ابنته المجنى عليها.