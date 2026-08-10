بالتعاون مع "اليونيسف".. تعليم دمياط يطلق فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب

تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات "البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب"، المنفذ بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" لمتابعة الاستحقاقات التدريبية وضمان جودة التطبيق داخل القاعات.

حيث انطلقت فعاليات تدريب "البرنامج القومي لتنمية مهارات الحساب"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون المثمر مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبإشراف مشترك بين توجيه عام الرياضيات وإدارة التعليم الابتدائي المركزي بمديرية التربية والتعليم بدمياط.

ويستهدف البرنامج تعزيز المهارات الحسابية والتربوية لمعلمي المرحلة الابتدائية عبر لقاءات تدريبية مكثفة تشمل أربع إدارات تعليمية هي: إدارة دمياط، وإدارة عزبة البرج، وإدارة دمياط الجديدة، وإدارة كفر البطيخ التعليمية.

وقد استضافت قاعات مدرسة اللوزي الثانوية بنات بمدينة دمياط تدريبات المرحلة الابتدائية لإدارة دمياط التعليمية، حيث تم تخصيص ثلاث قاعات مجهزة لاستقبال 86 معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات بالمحافظة، ضمن حزمة تدريبية تمتد على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بدأت من الأحد 9 أغسطس وتستمر حتى الثلاثاء 11 أغسطس 2026.

ويأتي هذا العمل التدريبي المكثف تحت إشراف الدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، والأستاذة أماني الشهاوي موجه عام الرياضيات، والأستاذ حسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية، بينما يتولى تقديم المادة التدريبية نخبة من كبار موجهي الرياضيات بالمديرية، بقيادة الأستاذ عادل الجميل بمرحلة التعليم الابتدائي، والأستاذ السيد أبو المجد موجه أول المديرية لتوجيه الصفوف الأولى، لضمان نقل الخبرات الحديثة وتطبيق أفضل الاستراتيجيات التعليمية داخل الفصول.