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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق تقييم مشروعات مسابقة 100 معلم متميز مبدع 3 في دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

​في خطوة تهدف إلى تشجيع الابتكار والارتقاء بأساليب التعليم، بدأت فعاليات لجنة تقييم المشروعات المشاركة في مسابقة "100 معلم متميز مبدع" في موسمها الثالث برئاسة  ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

و​تأتي هذه المسابقة في إطار دعم الأفكار التربوية المبتكرة، وتحت إشراف الإدارة المركزية لشؤون المعلمين برئاسة الأستاذة نادية عبدالله، والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين برئاسة الدكتور محمود حجاج.

​وشهدت لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من الخبراء لضمان تطبيق أعلى معايير التقييم، وهم: الأستاذة نسرين محمد ياقوت سرحان مدير وحدة التواصل والدعم وميرفت إبراهيم الخلالي مدير إدارة التنمية المستدامة ومحكم المشروعات التعليمية، وهبة عبد الحميد أبو العلا موجه عام علم النفس، استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الواعدة على مدار يومين:

​اليوم الأول: تضمن عرض مشروع "قطار الهوية المصرية" (مدرسة الإيمان الخاصة - إدارة دمياط)، ومشاريع من إدارة دمياط الجديدة التعليمية شملت: "سفراء اللغة" (المدرسة اليابانية 2)، و"المدرسة الآمنة الذكية" (مدرسة طيبة المتميزة للغات)، و"حكاية بطل" (المدرسة المتميزة للغات).

​اليوم الثاني: شهد تقديم مشروع "تحديات عولمة التعليم وانعكاساتها الثقافية على اللغة العربية" (مدرسة بلال بن رباح - إدارة دمياط الجديدة)، و"برنامج لغتي الإبداعي" (المدرسة الدولية IPS - إدارة دمياط الجديدة)، إلى جانب مشروع "دعم معلمين ذوي الهمم" (إدارة كفر سعد)، ومنصة "نبض" لرصد النمو ودعم التدخل المبكر في رياض الأطفال (مدرسة منارة بدر الخاصة - إدارة فارسكور).

​وفي ختام الفعاليات، أعرب "وكيل الوزارة" عن إعجابه بالجهود المبذولة والأفكار المطروحة من قبل المعلمين المشاركين، مشيداً بحرصهم على تقديم حلول تعليمية تواكب تطلعات الطلاب وتدعم كفاءة العملية التعليمية، متمنياً للجميع دوام التوفيق والتميز.

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