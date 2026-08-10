محافظ دمياط يعتمد الخطة التنفيذية للسكان لعام 2026/2027

اعتمد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، الخطة التنفيذية للسكان بالمحافظة لعام 2026/2027، وذلك بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة ياسمين جوهر، مقرر المجلس القومي للسكان بدمياط.

وتناول اللقاء دور المجلس القومي للسكان في دعم جهود الدولة لتحقيق نمو سكاني متوازن، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، و استعراض أبرز الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.

واطلع المحافظ على جهود المجلس في تنفيذ حملات التوعية بالقضايا السكانية، ومن بينها حملة «وعيك السكاني يهمنا» التي استهدفت طلاب المدارس، حيث استفاد منها خلال العام الماضي نحو 20 ألف طالب، فضلًا عن حملة «مشايخنا الكرام.. وعيك السكاني يهمنا»، والتي تستهدف أئمة ومشايخ الأزهر الشريف والأوقاف، بهدف تعزيز الوعي بالقضايا السكانية ونشر المفاهيم الصحيحة المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على انتظام انعقاد اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة برئاسة اللواء محمد همام، السكرتير العام، بصورة دورية ، لمتابعة ومناقشة الأنشطة السكانية التي تنفذها مختلف الجهات، واستعراض المؤشرات السكانية وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و بحث واعتماد التوصيات اللازمة لدعم جهود العمل السكاني بالمحافظة.