تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن وغادرته 7 ، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء التي تم التداول عليها 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضافت الهيئة في بيان أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30103 أطنان تشمل : 6760 طن علف بنجر و 2224 طن يوريا و4701 طن أسمنت و7500 طن جبس و 8918 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43341 طنا تشمل : 5445 طن خردة و 3887 طن حديد و 120 طن فول صويا و 29818 طن ذرة و 4071 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 666 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 48 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1176 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65156 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36551 طنًا ، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4232 حركة .